"الجيركوبتر" تتيح للسياح رؤية البحر الميت بعين الطائر

الشارقة 24 – رويترز:

تحوم طائرات الجيركوبتر في أفق البحر الميت، منذ الشهر الماضي، وهي أحدث إضافة إلى مجموعة نادي الرياضات الجوية الملكي في الأردن.

تتيح الطائرات للسياح والزائرين فرصة الاستمتاع برؤية البحر الميت من الأعلى، وكذلك موقع المعمودية أو "المغطس" في غور الأردن.

وتبلغ تكلفة الرحلات التي تستمر لـ 20 دقيقة ما بين 50 و60 ديناراً أردنياً "من 70 إلى 85 دولاراً"، للشخص الواحد، ويجلس راكب واحد خلالها خلف الطيار.

ونادي الرياضات الجوية الملكي هو منظمة غير ربحية تأسست عام 1997، وهدفها الرئيسي هو تعزيز السياحة في البلاد، وإتاحة الفرصة لمحبي الرياضات الخطرة.

وتلقت السياحة في الأردن ضربة عام 2016، بعد هجوم في قلعة تاريخية بمدينة الكرك الجنوبية أودى بحياة 10 على الأقل، بينهم سائحة كندية، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه.

لكن عدد السياح الذين يزورون الأردن زاد بنسبة 12 %، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، مقارنةً بـ 9% عام 2017، كما ارتفعت العائدات في الفترة نفسها بنسبة 14 %، بعد أن أطلقت المملكة حملة نشطة على أصعدة متعددة لاستعادة الزوار.