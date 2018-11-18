ميكي ماوس يكمل عامه الـ 90

الشارقة 24 – رويترز:

يكمل ميكي ماوس، أيقونة عالم ديزني والشخصية الإلكترونية الأشهر في العالم، عامه الـ 90، الأحد، بعد ظهوره للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة في فيلم "القارب البخاري ويلي"، "ستيمبوت ويلي"، عام 1928.

وعُرض الفيلم الكرتوني الذي أطل منه ميكي ماوس على العالم، وهو من أفلام الأبيض والأسود، ومدته 8 دقائق، لأول مرة في دار عرض كولوني ثياتر بمدينة نيويورك، في 18 نوفمبر 1928.

ويفيد موقع "آي.إم.دي.بي" السينمائي، أن ميكي ماوس يظهر في الفيلم وهو يقود قارباً يعمل بالبخار، ويحول حيوانات على ظهر القارب إلى آلات موسيقية للترفيه عن ميني ماوس.

وتصف شركة والت ديزني ميكي ماوس بأنه سفيرها العالمي.

وظهرت شخصية الفأر اللطيف الشهيرة فيما بعد في فيلم "فانتازيا" إلكرتوني من إنتاج ديزني عام 1942، ثم قدمتها ديزني في مسلسل "ذا ميكي ماوس كلوب" التلفزيوني، الذي حاز على إعجاب الصغار خلال خمسينيات القرن العشرين.

وانتشرت صور ميكي ماوس على القمصان وعلب الغداء والساعات حول العالم، كما يحرص الأطفال الذين يزورون ملاهي ديزني حتى اليوم على التشبه به بوضع أذنين سوداوين.

واحتفالاً بعيد ميلاد ميكي ماوس، افتتحت ديزني معرضاً فنياً على مساحة 16 ألف قدم مربعة في مانهاتن، لتقدم من خلاله أعمالاً فنية أصلية ومجسمات لالتقاط الصور معها، وسلعاً تذكارية، ويستمر حتى العاشر من فبراير.