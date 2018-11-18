ديناصوران يتقاتلان قبل عرضهما في مزاد بباريس

الشارقة 24 – رويترز:

أعيد تجميع هيكلين متحجرين لديناصورين يعودان إلى حقبة العصر الجوراسي مرةً أخرى في باريس، وذلك قبيل مزاد يقام هذا الأسبوع، ويعرض فيه هيكلا الديناصورين وهما في وضع قتالي.

وينتظر للكامبتوصور، آكل الأعشاب، أن يجمع ما بين 500 إلى 700 ألف يورو، في حين تبلغ التقديرات لمقاتله الآلوصور، آكل اللحوم، أن يباع بثمن يتراوح بين 600 إلى 800 ألف يورو.

ستيفانو بيتشيني المتخصص في علم الحفريات، قال إن الديناصورين، اللذين يبلغ طول كل منهما 4 أمتار، هما من موقع شهير للحفريات المتحجرة في الولايات المتحدة، في المنطقة ما بين وايومنج ويوتا وتنتمي إلى الحقبة الجوراسية منذ نحو 180 مليون عام.

وأضاف بيتشيني، أن العرض مهم للغاية كونه يمثل عراكاً ما بين ديناصورين كانا يعيشان في الوقت نفسه، وكان أحدهما من الديناصورات آكلة اللحوم والآخر يأكل الأعشاب.

وينتظر لمزاد "التاريخ الطبيعي"، أن يقام في 21 من نوفمبر الجاري، في باريس، ويعرض 114 قطعة تضم بينها مجموعة من مجسمات لحيوانات برية.