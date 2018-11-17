دونالد ترامب يكرّم إلفيس بريسلي

الشارقة 24 – أ ف ب:

صدح صوت إلفيس بريسلي لفترة وجيزة، الجمعة، في البيت الأبيض مع بثّ تسجيل لأغنية "هاو غريت ذو آرت"، خلال حفل نظم تكريماً لملك الروك أند رول.

وكرّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذكرى الفنان بمنحه ميدالية الحرية الرئاسية، وهي أعلى مكافأة مدنية في الولايات المتحدة.

وتطرّق الرئيس إلى حفل لإلفيس بريسلي حضره قبل عقود عدة، قائلاً إن الحشود "كانت تصرخ وعمّت الفوضى المكان" وكاشفاً أنه تمّ الإعلان أن النجم "غادر الموقع" لتهدئة الأجواء.

وعثر على ملك الروك أند رول الذي التقى الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون في البيت الأبيض سنة 1970، جثة هامدة في منزله في ممفيس (تينيسي) في 16 أغسطس 1977.

وتمنح الميدالية الرئاسية تكريماً لفنانين أو علماء أو رياضيين أو فاعلي خير ساهموا في إثراء الثقافة وتعزيز السلم.

وخص بها ترامب أيضاً لاعب البيسبول بيب روث والقاضي السابق في المحكمة العليا أنتونين سكاليا.