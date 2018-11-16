افتتاح فندق فاره داخل مقلع صخري سابق في شنغهاي

الشارقة 24 – أ ف ب:

شهدت مدينة شنغهاي الصينية، يوم الخميس، افتتاح فندق فاره، في موقع كان يستخدم كمقلع للصخور، في مشروع ضخم بلغت تكلفته 288 مليون دولار، تطّلب إنشاؤه مواجهة تحديات هندسية كبيرة.

ويتألف فندق "انتركونتيننتل شنغهاي ووندرلاند" الجديد، ذات تصنيف الخمس نجوم من سبع عشرة طبقة تضم 336 غرفة وجناحاً، وهو أحد المشاريع الضخمة ذات التصاميم الجريئة التي تتزايد في الصين منذ سنوات.

وقد أقيم الفندق في قلب مقلع قديم للصخور، بجانب شلال للمياه على ارتفاع تسعين متراً.

ويقع الفندق على بعد حوالي ساعة بالسيارة من وسط شنغهاي، فيما يمكن النزول في غرفه في مقابل أسعار تبدأ بـ 3394 ين "490 دولاراً" لليلة الواحدة.

ويضم الموقع طبقة كاملة للأجنحة تحت مستوى المياه، لكن لا يمكن للنزلاء فيها التمتع بمعاينة أعماق مقلع شينكينغ، إذ إن النوافذ معزولة عن الخارج عن طريق أحواض أسماك كبيرة.

ويوضح كبير مهندسي شركة "شيماو بروبرتي" المصممة للمشروع تشين شاوشانغ، أن هذا مشروع جديد بالكامل لم نر مثيلاً له من قبل، مضيفاً أنه لم يكن هناك أي مراجع أو حالات أو تجارب في إمكاننا التعلم منها لحل كل المشكلات.

وقد واجه المهندسون الذين أنجزوا المشروع مشكلات غير متوقعة، فقبل البناء الذي انطلق في 2013، تسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار بطوفان نهر مجاور على موقع المقلع ما غطى نصف مساحته.

ويوضح تشين "لو حصل هذا الأمر بعد إنجاز البناء، لكان ذلك بمثابة ضربة قاضية" للمشروع.

ويمثل الشلال أحد أكثر الأجزاء إثارة للانتباه في هذا المشروع، ويمكن للنزلاء الأكثر حباً للمغامرة تسلق الصخور في الموقع.

ويؤكد القائمون على الفندق، على المنافع البيئية للفندق، لافتين إلى أن المقالع المهجورة غالباً ما تتحول مكبات للنفايات.