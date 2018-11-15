قرش يعتدي على صياد بقارب قبالة ساحل "كوينزلاند" بأستراليا

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكرت هيئة إنقاذ محلية في "كوينزلاند"، بأستراليا، الخميس، أن رجل سقط من قاربٍ للصيد قبالة الساحل، بسبب قرش طوله 4 أمتار، ويعتقد أنه كان على بعد كيلومتر ونصف من شاطئ "موفات بيتش"، حيث تمكن من الصعود على متن قاربه، وأرسل نداءً للمساعدة عبر جهاز لاسلكي.

وأعلنت الهيئة أنه تم إنقاذ الرجل بالفعل، ولم يحتاج إلى أية إجراءات أخرى.

وأفاد الرجل لفريق الإنقاذ بأن القرش ضرب القارب، وحاول عضه بعد سقوطه، لكنه تمكن من الفكاك منه، والصعود سريعاً إلى القارب، وظل يطوف حول القارب، لكنه فر بعيداً مع وصول رجال الإنقاذ.