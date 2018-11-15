أطفال قافلة المهاجرين يلجؤون إلى الألعاب للهرب من واقع صعب

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

يتبعون أهاليهم طوال النهار متجهين إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء، لكن مع حلول المساء يُخرج أطفال قافلة المهاجرين من أميركا الوسطى، ألعابهم المفضلة للهروب من الواقع الصعب.

وباتت القافلة في غرب المكسيك متوجهة إلى تيخوانا عند الحدود مع الولايات المتحدة بعد شهر من انطلاقها قاطعة ألفي كيلومتر سيراً،الجوع والعطش والبرد والحر والتعب والخوف والأمراض لا توفر أحداً وخصوصاً الأطفال.

في مخيم بدائي في إيرابواتو "غرب" يركض الطفل خوسيه ألكسندر البالغ 4 سنوات حافي القدمين، وبوجه متسخ بين آلاف الفرش الموضوعة على الأرض.

ويحمل الطفل وهو من هندوراس جزءاً من قسطل بلاستيكي في يديه، ويحرك ذراعيه مثل المروحية ويصرخ قائلاً تحت أنظار البالغين المشوبة بالحزن والتعب: إنها طوافة!

أما شقيقه إندري البالغ 3 سنوات فيفضل أن يبقى في العالم الذي فصله على قياسه مع شخصية بوب الأسفنجة للرسوم المتحركة، الذي يقف مبتسماً أمام ديناصور بلاستيكي فيما تشق سيارة صغيرة طريقها بين دمية فقدت رأسها ومكعب روبيك.

وتوضح والدتهما نورما راميريس "23 عاماً"، أنه من الصعب جداً في هندوراس إيجاد ألعاب، وعندما يحبان شيئاً لا يريدان التخلي عنه، وهما يمنعاننا من رمي الألعاب، ونتيجة لذلك باتت حقائبها مليئة بهذه الألعاب.

وتفيد تقديرات منظمة "سايف ذي تشليدرن" غير الحكومية، أن الأطفال والمراهقين يشكلون أكثر من 25 % من أفراد القافلة.