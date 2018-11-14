ولي عهد بريطانيا يحتفل بعيد ميلاده السبعين

الشارقة 24 – رويترز:

احتفل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، بعيد ميلاه السبعين، يوم الأربعاء، بحضور حفلات عامة، ومناسبات خاصة، في الوقت الذي أثنى فيه البرلمان عليه، بينما نشر مكتبه صوراً جديدة له مع أفراد عائلته المقربين.

وُلد تشارلز أمير ويلز وأكبر أبناء الملكة إليزابيث في قصر بكنجهام، في 14 نوفمبر 1948، أي قبل أربعة أعوام من تولي والدته، التي تبلغ من العمر 92 عاماً، عرش البلاد، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

وبمناسبة عيد ميلاده، حضر تشارلز حفل شاي خاصاً لسبعين شخصاً، بلغوا عامهم السبعين أيضاً، هذا العام، قبل أن يشارك في مناسبة خاصة مع أصدقاء وأفراد العائلة أقامتها الملكة.

وسيصبح تشارلز، الذي انتظر طويلاً أكثر من أي من أسلافه ليصبح ملكاً، الأكبر سناً بين من اعتلوا عرش بريطانيا منذ ألف عام.

وأشادت رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتشارلز في البرلمان، يوم الأربعاء، وأوضحت أن التزام أمير ويلز طوال عمره بالخدمات العامة كان مطلقاً.

وتُظهر الصور الجديدة تشارلز، في حديقة منزله في لندن مع زوجته الثانية كاميلا وابنيه وليام وهاري وزوجتيهما كيت وميجان مع جورج وتشارلوت ولويس أبناء وليام وكيت.