مصري يربي النحل رغبةً في سمه ولسعه لا عسله

الشارقة 24 - رويترز:

قرر عمر أبو الحسن البالغ من العمر 30 عاماً، بعد أن أدرك فوائد النحل من القرآن الكريم، باتخاذ سطح منزله مربى خاصاً للعناية بالنحل وتربيته، خاصة وأنه يرى في استخدام سمه علاجاً وطباً بديلاً لكثير من الأمراض، فكما يعتقد أن لسع النحل يمكن أن يخفف الألم ويعالج أمراضاً كالروماتيزم.

وذكر أبو الحسن الذي يقطن على مشارف القاهرة، أنه لم يدرس الطب على الإطلاق، لكنه يرى أن للسع النحل فوائد لا تقتصر على العلاج فقط، إنما يساعد أيضاً في تحسين الحالة المزاجية.

ويعالج أبو الحسن حوالي 5 أشخاص في الشهر، وفي جلسة العلاج، يلسع المرضى بـ 6 من حشرات النحل في مناطق مختلفة من الجسم.

ويتردد محمد عبد الفتاح، البالغ من العمر 29 عاماً، بانتظام على أبي الحسن، حيث بين أن مزاجه يتحسن بفضل العلاج ويشعر بأن صحته أفضل، مضيفاً أنه يتعالج بسم النحل، بصفة مستمرة، لرفع المناعة وزيادة قوة نشاط جسمه.

ومن جهة أخرى، أوضح مربي النحل، محمود عبد اللطيف، وهو عضو اتحاد النحالين العرب، أنه لا يوجد دليل علمي على فوائد العلاج بلسع النحل، كما أن ذلك يحتاج إلى دراسات أعمق وأجهزة علمية وأبحاث دقيقة لمعرفة ما يحتويه سم النحل من عناصر مفيدة للجسم والصحة.