"سي.إن.إن" تقاضي البيت الأبيض

الشارقة 24 – رويترز:

رفعت شبكة "سي.إن.إن" التلفزيونية الإخبارية دعوى قضائية، الثلاثاء، على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب إلغاء اعتماد مراسلها الصحافي بالبيت الأبيض جيم أكوستا الذي كانت أسئلته وتغطياته هدفاً متكرراً لانتقادات الرئيس.

وطالبت الشبكة في دعواها التي رفعتها أمام المحكمة الجزئية في واشنطن بإعادة الاعتماد لأكوستا.

وانتقدت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض هذه الخطوة من جانب الشبكة قائلة "مزيد من الاستعراض من جانب سي.إن.إن وسندافع بقوة في هذه الدعوى".

وسحب البيت الأبيض اعتماد أكوستا الأسبوع الماضي في تصعيد من جانب الرئيس الجمهوري ضد وسائل الإعلام الإخبارية التي يصفها بأنها "عدو الشعب".