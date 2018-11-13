برنامج "كن جميلاً" يرمم نفوس مريضات السرطان بالتزيين

الشارقة 24 - رويترز:

نُظمت ورشة عمل، في القاهرة، السبت الماضي، لتعليم مريضات السرطان كيفية إخفاء آثار المرض، وهو برنامج مطبق بالفعل في لبنان وفي الإمارات باسم "كُن جميلاً" ويُدشن هذا الشهر في 7 مستشفيات على الأقل، بمصر.

ويُعلِّم البرنامج مريضات السرطان كيفية التزين، كما يسعى لرفع روحهن المعنوية وتحسين حالتهن النفسية وتعريفهن بالتغذية الأفضل لحالاتهن.

وذكرت ميرهان خليل، البالغة من العمر 46 عاماً، والتي تعاني من سرطان بلازما الدم، أن ورشة العمل لتجميل مريضات السرطان، تحسن جداً من نفسية الخاضعات للعلاج الكيميائي، حيث يبقى الإحساس بالجمال حياً بدواخلهن، إذ لم يحدث أي اختلال في أجسادهن بسبب الدواء أو الحزن.

وأوضحت هنادي الإمام، التي أسست مؤسسة هدى الإمام، وبرنامج "كن جميلاً"، والقائمة عليه، أن الشكل المناسب، والغذاء السليم، يولد الإيجابية ويزيد من مستوى المناعة، في نفس مريضة السرطان، حيث تشعر بأنها جميلة فتصبح قادرة على مقاومة المرض بشكلٍ أفضل.

وأضافت أن المؤسسة تستهدف تنظيم ورش عمل في 5 محافظات مصرية في غضون عام.

وعَبرت إحدى مريضات سرطان الثدي، أنها شعرت بأن شعرها قد احترق بعد العلاج الكيميائي، وأن الدمار النفسي قد فتك بها، وفاتن ضمن 5 مريضات تلقين تدريباً على كيفية عمل زينة كاملة بفندق في القاهرة.

وعملت دينا عمر، طبيبة قلب، على المساهمة في المبادرة وتأسيسها، حيث بينت أن المنظمين يأملون في تقديم تلك الخدمة لـ 5000 امرأة مصرية في السنة الأولى.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، أن السرطان مسؤول عن حالة وفاة بين كل 6 حالات وفاة في العالم، وأن نحو 70 %، من حالات الوفاة بسبب السرطان تحدث في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.