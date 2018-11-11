منع متاجر بريطانية من عرض إعلان تجاري لخرقه للقواعد السياسية

الشارقة 24 – رويترز:

مُنعت سلسلة متاجر بريطانية من عرض إعلان تجاري لها لرأس السنة الجديد على شاشات التلفزيون، باعتباره يخرق القواعد السياسية للإعلانات التجارية في البلاد.

وكانت متاجر التخفيضات "آيسلاند" تخطط لعرض فيلم الرسوم المتحركة القصير "رانج تان"، وهو من إعداد منظمة السلام الأخضر "جرينبيس" المعنية بحماية البيئة وتقديم الممثلة البريطانية إيما تومسون.

ويتناول الفيلم قضية الدمار الذي يلحق بالغابات المطيرة بسبب إنتاج زيت النخيل وتأثير ذلك على إنسان الغاب الذي يعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأفادت شركة "آيسلاند" بأن الفيلم يتناسب مع أجندتها، وكانت قد أعلنت في وقت مبكر هذا العام أنها سترفع زيت النخيل من منتجاتها بنهاية العام الحالي، ما جعلها تقرر استخدام ذلك الإعلان في فترة رأس السنة.