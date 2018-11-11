مصر تكتشف 7 مقابر أثرية جديدة في منطقة سقارة

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وزارة الآثار المصرية اكتشاف 7 مقابر جديدة بمنطقة سقارة في الجيزة تحتوي على عدد كبير من التماثيل والحيوانات المحنطة.

وأفاد وزير الآثار خالد العناني في مؤتمر صحافي، السبت، بأن بعثة أثرية مصرية اكتشفت 3 مقابر تعود لعصر الدولة الحديثة غير منقوشة أعيد استخدامها في العصر المتأخر كجبانة للقطط، إضافة إلى 4 مقابر أخرى ترجع لعصر الدولة القديمة.

وأضاف العناني أن العثور على هذه القطط يرجع إلى أن مقابر الدولة الحديثة التي كانت محفورة بالجبل، وتحديداً في العصر المتأخر، أي في النصف الثاني من الألفية الأولى قبل الميلاد.

وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري في المؤتمر الصحافي أن بعثة أثرية فرنسية كانت تعمل سابقاً بمنطقة هذا الكشف الجديد لكن نشاطها توقف في عام 2008.

وأضاف أن البعثة المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار بدأت عملها في المنطقة في أبريل الماضي، لاحتمال وجود مقابر لأفراد من عصر الدولة القديمة، وأوضح أنها عثرت على أكثر من 200 تمثال لقطط وصندوق به نحو 200 جعران وصندوق آخر به جعارين محنطة في سابقة هي الأولى التي يعثر فيها على جعارين محنطة بمنطقة سقارة.

ومن المقرر عرض المقتنيات الأثرية المستخرجة من المقابر الجديدة داخل متحف إيمحتب في سقارة اعتباراً من 15 نوفمبر ولمدة شهر.

ومنطقة سقارة هي إحدى أهم المواقع الأثرية في مصر، وتزيد مساحتها على 10 كيلومترات مربعة، وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" للتراث العالمي منذ عام 1979.