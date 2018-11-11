سيارة لـ "مارلين مونرو" تُعرض في مزاد بنصف مليون دولار

الشارقة 24 – رويترز:

تطرح دار جوليان للمزادات سيارة مكشوفة ذات مقعدين كانت تملكها نجمة هوليوود الراحلة مارلين مونرو للبيع في مزاد يقام هذا الشهر، وتوقعت الدار أن تحقق السيارة ما يصل إلى 500 ألف دولار.

والسيارة من طراز فورد ثندربيرد وتعود إلى عام 1956، وظلت ملكاً لمونرو لمدة 6 سنوات، والتقطت صور لمونرو وهي تقود السيارة مع زوجها الكاتب المسرحي آرثر ميلر بعد وقت قصير من زفافهما في يونيو 1956.

وأفاد دارين جوليان، رئيس دار مزادات جوليان، بأن السيارة "ليست جزءاً من تاريخ السيارات فحسب، ولكنها تأتي محاطة بهالة من الشهرة والرومانسية ومأساة واحدة من أساطير هوليوود".

وأوضح مارتين نولان المدير التنفيذي للدار أن النجمة السينمائية الشهيرة اشترت السيارة في ديسمبر عام 1955، مقابل نحو 4 آلاف دولار وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت.

وأهدت مونرو سيارة ثندربيرد لابن مدربها لي ستراسبيرج عام 1962، وتتبع المالك الحالي للسيارة، الذي يرغب في عدم الكشف عن هويته، تاريخ تسجيل السيارة والوثائق الأخرى الخاصة بها والتي بيعت في 2016 كجزء من تركة ستراسبيرج.

وستطرح السيارة للبيع في مزادات جوليان بلوس أنجليس في 17 نوفمبر الحالي.