"درج برج إيفل الأصلي" يُعرض للبيع بمزاد في باريس

الشارقة 24 – رويترز:





تعرض دار مزادات أرتكوريال جزءاً من الدرج الأصلي لبرج إيفل للبيع في مزاد في باريس نهاية الشهر الحالي، وتأمل أن يحقق ما يصل إلى نصف مليون يورو أي نحو 572 ألف دولار.

وجرى نقل هذا الجزء الصغير الذي يبلغ ارتفاعه 4.3 متر ووضعه في فناء خاص بدار أرتكوريال بالقرب من شارع الشانزليزيه، حيث يعرض حالياً أمام الجمهور والمشترين المحتملين لحين بيعه في المزاد في السابع والعشرين من نوفمبر الحالي.

وأفادت سيسيل تاجان المتخصصة في المنشآت الفنية بدار مزادات أرتكوريال بأن جزءاً مماثلاً من درج البرج الشهير حقق أكثر من خمسمئة ألف يورو لدى بيعه في مزاد أقيم في 2016 وهو نجاح تأمل الدار في تكراره.

وبني هذا الجزء الأصلي من الدرج الحلزوني لبرج إيفل في عام 1889 وكان ينقل الزائرين من الطابق الثاني إلى الثالث لكن جرى تفكيكه في 1983 بعد تركيب مصعد بالأدوار العليا وتقطيعه إلى 24 جزءاً، بيعت جميعها في ديسمبر من نفس العام وتفرقت في جميع أنحاء العالم.