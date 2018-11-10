متسابقون يركبون أمواجاً بارتفاعات هائلة في نازاريه بالبرتغال

الشارقة 24 – رويترز:





توجه متسابقون إلى المياه في نازاريه بالبرتغال ليواجهوا بعض أعلى الأمواج ارتفاعاً في العالم.

وشهدت بلدة نازاريه المطلة على المحيط الأطلسي تسجيل أرقام قياسية في مجال ركوب الأمواج مرات عديدة، ويرجع ارتفاع الأمواج الهائل إلى وجود وادي نازاريه تحت الماء.

في هذا الموقع سجل متسابقون إنجازات وحطموا أرقاماً قياسية حيث نجحوا في ركوب أمواج تجاوز ارتفاعها 20 متراً مثل الأميركي جاريت مكنامارا عام 2011 والبرازيلي رودريجو كوكسا العام الماضي.

وكان البرتغالي هوجو فاو أحدث المطالبين بتسجيل رقم قياسي جديد باسمه إذ ينتظر تأكيد الجهات الرسمية لركوبه موجة يحتمل أن يكون ارتفاعها بلغ 35 متراً في يناير.