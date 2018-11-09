بيع كرسي ستيفن هوكينج المتحرك بـ 393 ألف دولار

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت دار مزادات كريستيز، يوم الخميس، أنه تم بيع الكرسي المتحرك لعالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينج، في مزاد مقابل 296 ألفاً و750 جنيه استرليني "393 ألف دولار"، في حين بيعت رسالة الدكتوراه الخاصة به بضعف ذلك المبلغ.

وأعلنت كريستيز، أن ذلك الكرسي، هو من أول ما استخدمه العالم الراحل، بعد أن أصبح عاجزاً عن الحركة.

واستخدم هوكينج ذلك الكرسي، منذ أواخر الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، قبل أن يصبح غير قادر على استخدام يديه في توجيه الكرسي.

وستذهب عائدات بيع الكرسي، إلى مؤسستين خيريتين، هما مؤسسة ستيفن هوكينج، وجمعية الأمراض العصبية الحركية.

وبيعت النسخة الأصلية من رسالة الدكتوراه الخاصة بهوكينج، والتي قدمها في جامعة كامبريدج عام 1965، مقابل 767 ألف دولار في المزاد نفسه على الإنترنت، بينما جلبت متعلقات أخرى، بما في ذلك سترة مبطنة يرتديها العالم، 650 ألف دولار بشكل إجمالي.

وبلغ إجمالي قيمة المبيعات، التي شملت 52 وحدة، والتي تضمنت أيضاً بعض المواد المرتبطة بإسحاق نيوتن، وتشارلز داروين، وألبرت أينشتاين، أكثر من 2.3 مليون دولار.

وتوفي هوكينج، في 14 مارس الماضي، بمنزله في كامبريدج، عن عمر ناهز 76 عاماً.