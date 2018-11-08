"غينيس" تحتفي بتكريم قائمة طويلة من المذهلين بيومها السنوي

الشارقة 24 - رويترز:

تتضمن احتفالات "موسوعة غينيس"، للأرقام القياسية بيومها السنوي، الخميس، تكريم قائمة طويلة من الأشخاص المذهلين الذي قاموا بأشياء فاقت التصور في اليوم العالمي لأحداث عديدة، كحل مكعب "روبيك" في ظروف استثنائية، بأسرع وقت ممكن.

ففي هذا العام ارتقى الصيني "كيو جيان يو" بسجل الأسرع زمناً في حل المكعب الشهير، في وقت قُدِر بـ 15.84 ثانية.

وسجل عدد من أعضاء فريق كرة السلة الاستعراضي الأميركي "هارلم جلوبتروترز" أرقاماً قياسية أو حاول كسر أرقام قياسية، واستطاعت "تورتش جورج" القيام هذا العام بأكبر عدد من تمريرات الكرة أسفل الساقين، وتمكن "بول بولارد" العضو أيضاً بالفريق، من تسجيل أطول رمية خلفية لكرة السلة لمسافة بلغت 17.71 متر.

أما الأميركي "آرون فوذرينجهام" فيجلس في فئةٍ لوحدِه، إذ تمكن من تسجيل 3 أرقام قياسية، لم يكن أي منها سهلاً، صانعاً حركات صعبة، وهو على كرسيه المتحرك.