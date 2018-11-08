"أسبري" السويسرية على طبق من ذهب في دار "سوذبيز" للمزادات

الشارقة 24 – رويترز:

تطرح دار "سوذبيز" للمزادات ساعة فريدة من نوعها، من طراز "باتيك فيليب"، للبيع خلال الأسبوع المقبل، متوقعة أن تجلب ما بين مليونين و4 ملايين دولار.

ويرجع تاريخ صناعة ساعة "باتيك فيليب"، السويسرية الفاخرة إلى عام ،1952 وبيعت بعد 4 سنوات من صناعتها.

وتذكر دار "سوذبيز"، أن المالك الأصلي للساعة، والتي تم نقش أول حرفين من اسمه على ظهرها، ربما يكون تلقاها كهدية بمناسبة عيد ميلاده الـ 21، ولم يتم تحديد هويته.

واشتري المالك الحالي هذه الساعة التي يطلق عليها "أسبري"، عام 2006 بمبلغ قياسي، في ذلك الوقت بلغ 2.2 مليون فرنك سويسري.

وتوقع سام هاينس، مدير القسم الدولي للساعات في "سوذبيز"، أن تلقى الساعة "أسبرى" إقبالاً من مشترين آسيويين، موضحاً أن أكبر عملاء الدار المهتمين بالساعات من قارة آسيا.

وتتميز ساعة "أسبري"، بسوار من الجلد بني اللون، ويمكنها إظهار أطوار القمر.