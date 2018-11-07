سترة مايكل جاكسون بـ 200 دولار في مزاد نيويورك

الشارقة 24 – رويترز:

تنظم دار جوليان للمزادات هذا الشهر مزاداً تطرح خلاله أكثر من 80 قطعة من مقتنيات مشاهير المغنيين للبيع، منها سترة المغني الأميركي الراحل مايكل جاكسون، التي ظهر بها في جولة "باد" الغنائية، وعليها توقيعه، ومن المتوقع أن تباع مقابل ما يتراوح بين 100 و200 ألف دولار.

ويعرض المزاد أيضاً الكلمات الأصلية المكتوبة بخط اليد لعدد من أشهر الأغاني للمغني البريطاني الشهير إلتون جون، التي كتبها بيرني توبين، الذي ظل يتعاون مع جون لفترة طويلة، ومن بينها كلمات أغنية "شمعة في مهب الريح"، "كانديل إن ذا ويند"، التي أعيدت كتابتها من أجل جنازة الأميرة ديانا في لندن عام 1997، بالإضافة إلى كلمات أغنيتي "روكيت مان"، ما زلت واقفاً أو"أيام ستيل ستاندينج".

ويقول توبين كاتب الأغاني المعروف، إن بعض كلمات الأغاني المطروحة في المزاد تمثل أهمية خاصة بالنسبة له، حيث اشترك معه إلتون جون في كتابتها في بداية مسيرتهما الفنية، وإن كانت تتسم بالسذاجة، وفقاً لتوبين.

ومن بين المقتنيات المهمة المطروحة بالمزاد أيضاًة عدداً من الرسوم التي رسمها مايكل جاكسون بيده، وجيتارات استخدمها مغنو الروك آند رول برنس، وبونو، وبوب ديلان، وبعض الملابس التي ارتدتها المغنية الأميركية مادونا في فيلم "ديسبريتلي سيكينج سوزان".

ويقام المزاد في مقهى هارد روك في نيويورك، يومي 9 و10 من نوفمبر الجاري.