دراجات نارية "وردية" للتوعية بسرطان الثدي

الشارقة 24 – رويترز:

شاركت أكثر من 50 امرأة بمرافقة 150 رجلاً في مسيرة دراجات بشوارع عمّان، بأوشحة وردية اللون حول أعناقهن وخوذات على رؤوسهن، بهدف زيادة التوعية بسرطان الثدي.

وتنظم النساء، وهن عضوات نادي ملاك هارلي ديفيدسون في الأردن، احتفالاً سنوياً في شهر أكتوبر، للتوعية بشأن أهمية فحص سرطان الثدي.

وتذكر إحصاءات السجل الوطني، أنه في عام 2015 جرى تسجيل ما يبلغ 1143 حالة إصابة جديدة بسرطان الثدي، بينها 8 حالات كانت لرجال.

وجمع الموكب أكثر من 5 آلاف دينار أردني "أي نحو 7 آلاف دولار" لدعم مرضى السرطان.