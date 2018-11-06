سيارات كلاسيكية تستعرض تراث كوبا في "مسيرة"

الشارقة 24 – رويترز:

تجمعت عشرات السيارات الكلاسيكية في كوبا، للمشاركة في مسيرة، الأحد، جابت العاصمة هافانا، واستعرض فيها محبو ذلك النوع من السيارات مركباتهم عتيقة الطراز.

ويجري تنظيم الفعالية كل عام من قبل نادي السيارات "آ لو كوبانو"، ويطلب فيها من المشاركين أن يتتبعوا مساراً يتخلل العاصمة الكوبية، مروراً بمنطقة أولد هافانا القديمة التاريخية، وجدار ماليكون، ذلك المعلم الذي يمتد بطول ساحل المدينة.

يرى ألبيرتو جوتيريز، رئيس نادي "آ لو كوبانو"، أن السيارات القديمة جزء من هوية كوبا والحياة اليومية فيها.

لفت عمر جيرمان جونزاليس إلى أن سيارته بمثابة الصديق بالنسبة له.

وذكر أنطوان أكوستا مارتينيز، مشارك في الفعالية، أن السباق مهم بالنسبة له، وأنه يشارك فيها مع والده، ويستمتع فيها برؤية السيارات الجميلة هنا في كوبا، فهي ليست سيارات حديثة بل كلاسيكية لا توجد إلا في كوبا.

وتتمتع السيارات العتيقة في كوبا بشهرة عالمية، ويقول المنظمون إن هذه الفعالية هي طريقة رائعة للحفاظ على هذه الكنوز القديمة، كإحدى ركائز الثقافة الكوبية.