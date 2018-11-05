460 ألف دولار سعر لوحة تذكارية من أول رحلة إلى القمر

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

بيعت لوحة تذكارية لرحلة "أبولو 11"، حُملت إلى القمر وعادت عام 1969، بمبلغ 468 ألفاً و500 دولار، في مزاد أقيم في تكساس.

وهذه اللوحة هي من مجموعة رائد الفضاء الأميركي نيل أرمسترونغ، وهي تحمل رسماً للمركبة التي هبطت على سطح القمر في العشرين من يوليو من العام 1969.

ولما عادت الرحلة إلى الأرض، وُضعت اللوحة على ركيزة خشبية ومنحت لنيل أرمسترونغ.

وقد حصل كلّ من شريكيه في الرحلة باز ألدرين الذي نزل بعده مباشرة من المركبة إلى سطح القمر، ومايكل كولينز الذي ظلّ في المركبة الأم في مدار القمر، على لوحة مماثلة.

وبلغ ثمن اللوحة في هذا المزاد أكثر من ثمن العلم الأميركي الذي كان في الرحلة "275 ألف دولار"، ولكنه غير العلم الذي رفع على سطح القمر.

ونظّم المزاد على مرحلتين، الخميس والجمعة، على أن يقام مزادان آخران في الربيع والخريف المقبلين.

ويأتي تنظيم هذه المزادات بعدما قرر ابنا نيل أرمسترونغ المتوفى في العام 2012، بيع مجموعته التي تحتوي على أكثر من ألفي قطعة.