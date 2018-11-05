سليل للمماليك في مصر يسعى للحفاظ على تراث أسلافه

الشارقة 24 – رويترز:

في وسط جزيرة صغيرة بنهر النيل في القاهرة يعيش رجل يقول إنه أمير مملوكي، يعمل للحفاظ على تراث آبائه وأجداده.

نجيب شركس هو واحد من آخر من تبقوا من المماليك، الذين حكموا مصر في زمن مضى.

ولا يمكن الوصول لقصر شركس سوى عن طريق القوارب، ويضم القصر علامات مملوكية على كل جدرانه، بينما تحيط حدائق غناء بمبانيه وبواباته المقوسة.

ويقف القصر البديع، المحاط بأراض زراعية وبيوت صغيرة، شامخاً في جزيرة الدهب، حيث يُرى من كل أنحاء الجزيرة، وبناه شركس قبل 20 عاماً إحياءً لنسب أسلافه الراحلين، وحفاظاً على تاريخهم.

وبعد أن أنفق أمواله في بناء القصر، يسمح شركس الآن لغرباء من محبي الاطلاع بزيارته.

ويوضح شركس أن جده الأكبر هو الشريف حسن، وتزوج أبناء الشريف حسن من حفيدات المماليك الذين حكموا مصر لأكثر من 260 عاماً، وانتهى حكمهم بالغزو العثماني عام 1517.