خلال إجلاء من الحريق

3 مسنين تسبقهم المنية قبل ألسنة النيران بمستشفى برازيلي

  • الأحد 04, نوفمبر 2018 في 1:47 م
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كان الموت مصير 3 مسنين لا محالة، بأحد أكبر مستشفيات "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، بعد اندلاع حريق، مساء السبت، دمر أحد مبانيه، ولم تُذكر أسبابه، إذ كان لابد من إطفاء أجهزتهم خلال الإجلاء، ففارقوا الحياة.
الشارقة 24 – أ. ف. ب:
 
لقي 3 من كبار السنّ حتفهم، السبت، أثناء إجلائهم بعد اندلاع حريق دمّر جزءاً من مبنى ملحق بأحد أكبر مستشفيات "ريو دي جانيرو"، حسبما أفاد رئيس بلديّة المدينة البرازيليّة.
 
وذكر مارسيلو كريفيلا، للصحافيّين أمام أنقاض المبنى في غرب "ريو" أنه لسوء الحظّ، توفي 3 أشخاص من المسنين جداً خلال نقلهم إلى وحدة أخرى.
 
ولم تُحدّد السلطات بعد أسباب الحريق، الذي بدأ قبيل الساعة 4 مساءً بتوقيت البرازيل، وتمت السيطرة عليه بعد ساعتين من اندلاعه.
 
وفي سبتمبر الماضي، أتى حريق ضخم، وُصف بأنه "مأساة للثقافة"، على متحف "ريو دي جانيرو" الوطني أحد أقدم متاحف البرازيل.