3 مسنين تسبقهم المنية قبل ألسنة النيران بمستشفى برازيلي

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

لقي 3 من كبار السنّ حتفهم، السبت، أثناء إجلائهم بعد اندلاع حريق دمّر جزءاً من مبنى ملحق بأحد أكبر مستشفيات "ريو دي جانيرو"، حسبما أفاد رئيس بلديّة المدينة البرازيليّة.

وذكر مارسيلو كريفيلا، للصحافيّين أمام أنقاض المبنى في غرب "ريو" أنه لسوء الحظّ، توفي 3 أشخاص من المسنين جداً خلال نقلهم إلى وحدة أخرى.

ولم تُحدّد السلطات بعد أسباب الحريق، الذي بدأ قبيل الساعة 4 مساءً بتوقيت البرازيل، وتمت السيطرة عليه بعد ساعتين من اندلاعه.

وفي سبتمبر الماضي، أتى حريق ضخم، وُصف بأنه "مأساة للثقافة"، على متحف "ريو دي جانيرو" الوطني أحد أقدم متاحف البرازيل.