فنان ألماني يحيي ذكرى الحرب العالمية الأولى بسجادة من زهور الخشخاش

الشارقة 24 – رويترز:

غطت سجادة من زهور قرمزية اللون تتمايل مع الرياح مساحة كبيرة من ميدان كونيجزبلاتز في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث ثبت الفنان الألماني والتر كون ما يربو على 3 آلاف من زهور الخشخاش الحريرية الضخمة إحياءً للذكرى المئة لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وأفاد كون بأنه استلهم الفكرة من رمزية الخشخاش كونها زهرة لاستعادة الذكريات، ويجري تثبيتها على السترات في بلدان مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وأضاف الفنان ذو الـ 72 عاماً أن اختيار هذا المكان له مغزى أيضاً، إذ أن الدكتاتور النازي أدولف هتلر استخدمه كساحة لاستعراض جنود النازية، لذا يقول كون إن هذا العمل لا يتعلق بالحرب العالمية الأولى فحسب، بل بالثانية أيضاً وغيرها من الحروب.

وتشير التقديرات إلى مقتل 17 مليوناً في تلك الحرب، أغلبهم لقوا حتفهم في الخنادق شمال فرنسا وبلجيكا، وكانت زهرة الخشخاش الحمراء واحدة من النبتات التي نمت فوق أطلال ساحات المعارك تلك وبين قبور من قتلوا من الجنود.

هذا العمل الذي يحمل اسم "نيفر أجين"، أو "أبداً لن يتكرر ثانية"، ينتظر إطلاقه كفعالية عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش صباح يوم الحادي عشر من نوفمبر الجاري، في إشارة إلى اللحظة التي صمت فيها دوي المدافع في اليوم الذي شهد نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918.