"كوها" و"تيهيه" حظيا بعطسة الحياة واسمين كهدية من هاري وميجان

الشارقة 24 – رويترز:

توجه الزوجان "ساسكس"، في اليوم الأخير من جولة منطقة المحيط الهادي إلى مدينة "روتوروا"، معقل ثقافة الماوريين، السكان الأصليين بنيوزيلندا، وحظيا باستقبال تقليدي.

وزار برنامجاً لتربية طائر الكيوي المهدد بالانقراض، وعبرا عن إعجابهما بفرخين عمرهما ثلاثة أيام، وأطلقا عليهما اسمي "كوها"، التي تعني هدية، و"تيهيه"، المأخوذة من معنى عطسة الحياة، بلغة تي ريو ماوري، التي يتحدث بها السكان الأصليون.

وقاد هاري في وقت سابق، مجموعة تغني أغنية "تي أروها" التقليدية، وتعني الحب بلغة تي ريو ماوري.

ولاقى الزوجان ترحيباً في "تي بابايورو ماراي" التي زارتها الملكة إليزابيث عام تتويجها،في 1953.

وارتدى كلاهما رداء واسعاً مصنوع من الكتان ومغطى بريش طائر الذيال، أهداه لهما السكان الماوري المحليون، كما ألقى هاري كلمته بلغة "تي ريو" وأنهاها بحكمة للماوري.

ومن المقرر أن يغادر الزوجان نيوزيلندا عائدين إلى لندن، يوم الخميس بعد، جولة استمرت 16 يوماً.