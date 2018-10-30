لمحة من الماضي... فرنسيان يعرضان مقتنيات من الحرب العالمية الأولى

الشارقة 24 – رويترز:

يستعد زوجان فرنسيان لإحياء ذكرى مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، بطريقتهما الخاصة، إذ سيفتحان منزلهما للزوار لعرض 3 آلاف قطعة من مقتنيات ترتبط بتلك الحرب، التي دارت بين عامي 1914 و1918.

ومن بين ما يعرضه الزوجان في منزلهما، ببلدة بالما، بالقرب من تولوز في جنوب غرب فرنسا، مزهريات مصنوعة من شظايا قنابل، وملابس جنود، ونموذج مصغر لطائرة حربية مصنوعة من بقايا طائرات زيبلين.

ويجمع الزوجان هذه التذكارات منذ 20 عاماً، وهو أمر تشعر شانتال، البالغة من العمر 56 عاماً، بشغف نحوه منذ طفولتها.

حيث ذكرت أنه بدلاً من اللعب بالعرائس، كانت دائماً محاطة بالزي والمعدات العسكرية.

وتتناثر دمى ترتدي الزي الذي كان يرتديه الجنود في الحرب العالمية الأولى، وزي الممرضات في المنزل، ضمن المجموعة التي قال سيرج جيديس البالغ من العمر 66 عاماً، أن الهدف من عرضها هو استعادة ذكريات العنف في تلك الحقبة.

كما تُعلق على الجدران لافتات توجه الجنود للعودة إلى خنادقهم، إلى جانب نماذج مصغرة نحتها الجنود داخل الخنادق من فوارغ طلقات الرصاص والقذائف.