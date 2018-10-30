أميرة يابانية تتخلى عن لقبها الإمبراطوري لتتزوج من الشعب

الشارقة 24 – رويترز:

تزوجت الأميرة اليابانية أياكو البالغة من العمر 28 عاماً، من كي موريا، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً وهو موظف بشركة للشحن، في مراسم تقليدية، بضريح ميجي في طوكيو.

والأميرة هي الابنة الثالثة للأمير تاكامادو ابن عم الإمبراطور أكيهيتو.

وارتدت الأميرة كيمونو متعدد الطبقات، وصففت شعرها بالطريقة التقليدية لنساء العائلة الإمبراطورية، في حين ارتدى موريا سترة سوداء مع سروال رمادي في الضريح المخصص لروح جدها الأكبر الإمبراطور ميجي.

ويحق لأفراد العائلة الإمبراطورية الزواج ممن يختارونه منذ 3 أجيال على الأقل.

وكان الإمبراطور أكيهيتو أول ولي عهد يتزوج من عامة الشعب من المرأة التي أصبحت الإمبراطورة ميتشيكو.

وتعين على الأميرة أياكو التخلي عن صفتها الإمبراطورية بعد زواجها من فرد من عامة الشعب، وفقاً لقانون الخلافة الإمبراطوري الخاص بالنساء.