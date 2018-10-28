الأمير هاري وزوجته ميجان يصلان إلى نيوزيلندا

الشارقة 24 – رويترز:

لقي الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ترحيباً كبيراً لدى وصولهما إلى نيوزيلندا، الأحد، في آخر محطات جولتهما بالمحيط الهادي، وهي أول جولة ملكية دولية منذ زواجهما في مايو.

واستقبلت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الزوجين في مطار العاصمة ولنجتون.

وشملت جولة هاري وميجان زيارة أستراليا وفيجي وتونجا.

وجرت مراسم الترحيب الرسمية في مروج مقر الحاكم العام للبلاد باتسي ريدي.

وحيا هاري وميجان زعماء الماوري، وهم السكان الأصليون لنيوزيلندا، بالتحية التقليدية التي تعرف باسم "هونجي" والتي تتلامس فيها أنوف الشخصين قبل أن يشاهدا رقصة "هاكا" وهي رقصة حربية قبلية عمرها قرون.

وفي وقت لاحق زار دوق ودوقة ساسكس متنزه بوكيهو الوطني الحربي ووضعا إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول، كما زارا النصب التذكاري لجنود المملكة المتحدة.

وتجمع حشد كبير لإلقاء نظرة على حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وزوجته وأمضى الزوجان بعض الوقت في تحية ومصافحة من تجمعوا لاستقبالهما.

ووصل الزوجان من أستراليا، الأحد، بعد حضور ختام ألعاب إنفكتوس في سيدني، مساء السبت.

ودورة ألعاب إنفكتوس هي منافسات رياضية على غرار دورة الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة أسسها الأمير هاري للعسكريين الذين أصيبوا خلال تأدية الخدمة.