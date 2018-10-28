تاجر ألماس هندي يهدي موظفيه مئات السيارات

جانب من السيارات التي وزعت على الموظفين

الشارقة 24 – رويترز:

وزع تاجر ألماس هندي، مئات السيارات على موظفيه، كهدايا مع اقتراب عيد ديوالي، وذلك في مراسم شارك فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وحصل 600 موظف في شركة هاري كريشنا إكسبورترز لتجارة الألماس، التي يملكها الملياردير سافجي دهولاكيا على سيارات من إنتاج شركة ماروتي سوزوكي الهندية، كما حصل نحو ألف موظف على هدايا في شكل ودائع نقدية وشقق، ضمن مراسم كبيرة أقيمت في الهواء الطلق، بولاية جوجارات.

ويتبادل الهنود الهدايا مع اقتراب العيد، ويحل هذا العام في السابع من نوفمبر المقبل.

وألقى مودي كلمة خلال المراسم عبر الفيديو، وقدم مفاتيح سيارات لبعض الموظفين في العاصمة نيودلهي، يوم الخميس.

وتتجاوز قيمة السيارات المهداة للموظفين مليوني دولار.

ويشتهر دهولاكيا في الهند، بتقديم هدايا سخية لموظفيه في العيد، ومن بينها مئات الشقق وزعها على العاملين لديه في مراسم عام 2016.

والهدايا جزء من برنامج، يستهدف الموظفين الذين يتفانون في العمل بشركة الألماس.

وأوضح دهولاكيا في منشور على فيسبوك، أن هدف هذا البرنامج هو مكافأة الموظفين على إخلاصهم وتفانيهم في العمل.