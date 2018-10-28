دار كريستيز تعرض لوحة رسمت بتقنية الذكاء الاصطناعي

الشارقة 24 – رويترز:

أطلقت دار كريستيز في نيويورك، مزاداً فنياً، يعد الأول من نوعه للدار، لبيع لوحة بورتريه للبارون إدموند دو بيلامي، من مجموعة " أوبفيوس" الفرنسية، وسلسلة لوحات فنية تقليدية، دمجت بتقنية الذكاء الاصطناعي لعدد من أفراد عائلته، منها السيدة النبيلة مدام دو بيلامي، تم بيعها مقابل 432 ألفاً و500 دولار أميركي.

وتصور لوحة "إدموند دو بيلامي"، ملامح غير واضحة إلى حد ما، لرجل ممتلئ يرتدي معطفاً داكن اللون، وقميصاً بياقة بيضاء، وتحمل في جانبها السفلي توقيعاً خوارزمياً لراسمها الآلي.

وأشارت الدار إلى أن التقديرات الأولية للقطعة الفنية تتراوح ما بين 7-10 آلاف دولار أميركي.

وذكر جوتييه فيرنييه أحد مؤسسي "أوبفيوس"، أنهم طرحوا التساؤل ما إذا كان يمكن لآلة أن تكون مبدعة؟ مضيفاً أنهم يهدفون، بذلك لأن يدرك أغلب الناس ما يمكن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أن تقوم به.