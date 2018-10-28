الآلاف يحتجون في روما على تدهور حالة العاصمة الإيطالية

الشارقة 24 – رويترز:

تظاهر آلاف المحتجين أمام مبنى بلدية روما، السبت، للتنديد بتدهور أحوال العاصمة الإيطالية مع انتشار الحفر والقمامة في الشوارع.

وتحت وسم (#روما ديتشيه باستا) أو روما تقول كفى، انضم السكان إلى جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني، لتنظيم الاحتجاج الذي شارك فيه بما يتراوح بين 5 و8 آلاف.

وذكر منتقدون أن حالة المدينة في تدهور منذ سنوات واتهموا رئيسة البلدية فرجينيا رادجي، التي تولت المنصب في 2016، بعدم الوفاء بتعهداتها خلال حملتها الانتخابية بالقضاء على مشكلة تراكم القمامة.

وأفادت ماريتا موناكو ذات 57 عاماً بأنهم يشاركون في المظاهرة لأن روما تستحق ما هو أفضل، ولأنها في حالة من الإهمال لم يشهدوا لها مثيلاً من قبل.