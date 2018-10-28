الأرجنتين تنظم بطولة كأس كوبا أميركا لكرة القدم لقصيري القامة

الشارقة 24 – رويترز:

تنظم الأرجنتين أول بطولة لكأس كوبا أميركا لكرة القدم لقصيري القامة، وتتنافس فيها فرق من الأميركيتين، يضم كل منها 7 من قصار القامة.

وضم الفريق المشترك بين الولايات المتحدة وكندا بعض وجوه قصيري القامةالمعروفة في هذه البطولة، منهم نجم تلفزيون الواقع زاك رولوف الذي اشتهر ببرنامج "ليلت بيبل بيج وورلد"، والممثل الأميركي مارتن كليبا الذي اشتهر بدوره في سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي".

وتضم البطولة فرقاً من دول أخرى في أميركا اللاتينية مثل تشيلي وكولومبيا والأرجنتين والبرازيل وباراجواي وبيرو وبوليفيا، إلى جانب استضافة خاصة لمملكة المغرب.

ويرى المشاركون، ومن بينهم فاكوندو روخاس، قائد فريق الأرجنتين، أن بطولات كهذه من شأنها أن تساعد في التوعية بفئة قصار القامة في المجتمع، وتزيد من احترامهم بين الناس، وخاصة لكونهم من أكثر الفئات من ذوي الإعاقة التي تعاني من العنصرية ضدها.