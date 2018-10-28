معرض "الزفاف الملكي" يقدم لزواره ملابس فرح "هاري وميجان"

الشارقة 24 – رويترز:

افتتح في قلعة وندسور بإنجلترا معرض "الزفاف الملكي: دوق ودوقة ساسكس"، ليتيح للزوار النظر عن قرب على ملابس ذلك الحفل الذي تابعته أنظار الملايين حول العالم في مايو الماضي.

أبرز ما يقدمه المعرض للزوار هو الثوب الذي ارتدته ميجان ماركل في حفل زفافها على الأمير البريطاني هاري.

وارتدت دوقة ساسكس، خلال زفافها الأسطوري إلى حفيد الملكة إليزابيث ثوباً انسيابياً من الحرير من تصميم كلير وايت كيلر المديرة الفنية لدار جيفانشي الفرنسية للأزياء.

كما تضمن المعرض طرحة العروس التي ارتدتها مع الثوب وامتدت خلفها بطول 5 أمتار والمزينة بتطريز على شكل أزهار عددها 53 زهرة تمثل كل منها دولة من دول الكومنولث، وكذلك التاج المرصع بالألماس الذي أعارته لها الملكة إليزابيث، وأيضاً الحذاء الذي ارتدته في الزفاف.

وعرضت نسخة مطابقة للزي العسكري الذي ارتداه الأمير هاري خلال الحفل وأزياء كبار الأمراء والأميرات.

ويمكن لزوار المعرض رؤية الملابس عن قرب والاستماع لحديث الثنائي الملكي عن تحضيرات الزفاف عبر أجهزة صوتية وشرح من المصممة وايت كيلر لعملها على ثوب ميجان.