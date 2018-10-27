الشرطة تعتقل "الرجل العنكبوت" في لندن

الشارقة 24 – رويترز:

تسلق الرجل العنكبوت الفرنسي ألان روبير أحد أعلى مباني العاصمة البريطانية لندن، الخميس، بدون استخدام حبال، لتعتقله الشرطة على قمة المبنى.

واستغرق الأمر ساعة من الرجل البالغ من العمر 56 عاماً لتسلق برج هيرون الذي يبلغ ارتفاعه 230 متراً في الحي المالي بالمدينة.

ومنعت الشرطة الحشود من الاقتراب بينما كان يشق طريقه صاعداً لأعلى.

وأكد لشبكة سكاي نيوز قبل تسلق البرج "لست مجنوناً... ما أفعله قد يبدو جنونياً لكنني لست مجنوناً".

وكانت الشرطة في انتظار روبير عندما وصل إلى قمة برج هيرون.

وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض عليه لتسببه في إزعاج عام وهو محتجز حالياً.

وأخذته هوايته التي بدأها وهو في سن الـ 11 إلى أكثر من 150 ناطحة سحاب في مختلف أنحاء العالم، منها: برج خليفة في دبي أعلى بناية في العالم، وبرج إيفل ودار أوبرا سيدني.

وكثيراً ما يتسلق المباني دون إذن وسبق أن ألقي القبض عليه عدة مرات.