سكة حديد في هانوي إبان الاستعمار الفرنسي تستحيل قبلة للسياح

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

في قلب الحي القديم في هانوي، أصبحت سكة حديد أنشأها الفرنسيون خلال استعمارهم لفيتنام أحد المقاصد الأكثر شعبية لدى السياح الراغبين في التقاط صور تبعث فيهم الحنين إلى الماضي.

وتجتاز سكة الحديد الطرقات الضيقة في الحي القديم داخل العاصمة الفيتنامية المحاط بالمباني العائدة إلى الحقبة الاستعمارية وبالمعابد البوذية المتلاصقة.

وتجاور السكة المنازل بدرجة كبيرة، لدرجة أن القطار الذي يمر مرات عدة يومياً يكاد يلامس المشاة والأطفال الذين يلعبون في الشارع ما يرغم السياح على البقاء عند قارعة الطريق أثناء مروره.

وقد أنشئت سكك الحديد هذه في زمن الاستعمار الفرنسي، إذ كان يستخدمها لنقل المسافرين والبضائع في أرجاء البلاد التي كانت جزءاً من الهند الصينية مع لاوس وكمبوديا.