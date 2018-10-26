تزايد الإقبال على "متحف الهدنة" بفرنسا

الشارقة 24 – رويترز:

في ظل اقتراب ذكرى مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى، يشهد متحف الهدنة التذكاري في بلدة كومبيانيه شمال فرنسا تزايداً في أعداد زائريه خلال الأشهر الأخيرة.

الموقع الرمزي الهام زاره حتى الآن هذا العام ما يربو على 54 ألفاً من الزائرين، وذلك لاحتوائه نموذجاً مطابقاً لعربة قطار تعرف بـ "عربة الهدنة"، لكونها شهدت اتفاقية السلام بين ألمانيا والحلفاء، والتي أدت لوقف القتال على الجبهة الغربية في 11 من نوفمبر عام 1918.

وبحسب القائمين على المتحف، فإن هذه العربة تعتبر رمزاً للسلام والنصر، لكن ينبغي لها أيضاً أن تستغل للتذكير بويلات تلك الحرب والمعاناة فيها.