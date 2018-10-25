35 دولاراً تجمع عشاق البيتزا في نيويورك

الشارقة 24 – رويترز:

يستمتع عشاق البيتزا بخبرات تفاعلية بكل ما له علاقة بالجبن في متحف للبيتزا يقام لفترة مؤقتة في منطقة بروكلين بنيويورك.

ويعرض متحف البيتزا عدة صور مذهلة على "انستجرام"، مثل شاطئ للبيتزا، وغرفة يتدلى من سقفها أشكال في صورة جبن ذائب، وغرفة يرمي فيها الزوار علب البيتزا الفارغة، وغرفة يمكن تناول قطعة من البيتزا فيها.

بدوره، أوضح كريم رحمة مؤسس المتحف، أن السبب وراء إقامة هذا المتحف هو أن البيتزا للجميع، فيمكن لشخص وحيد ومفلس أن يتناول قطعة بدولار واحد، ويمكن لآخر أن يتناول بيتزا عملاقة بـ 50 دولاراً، فالبيتزا عالمية.

ويمكن الاستمتاع بهذه الخبرة مقابل 35 دولاراً في المتحف الذي يستمر حتى 18 نوفمبر المقبل.