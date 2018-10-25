حديقة حيوان في القرم تقدم 3 أشبال نمر أبيض للجمهور

الشارقة 24 - رويترز:

قدمت حديقة حيوان تايجان في شبه جزيرة القرم للجمهور 3 أشبال من النمر البنغالي الأبيض النادر، ذكران وأنثى تصغرهما حجماً، ولدت في أوائل شهر أكتوبر الجاري، بحسب ليوكاديا بيريفالوفا، كبيرة مسؤولي العناية بالحيوانات في الحديقة.

وما زالت الأشبال الثلاثة، بحسب بيريفالوفا، عاجزة عن فتح عيونها زرقاء اللون، وتعتبر ولادتها مساهمة في إنقاذ هذا الحيوان النادر المهدد بالانقراض.

ويعيش ما بين 5 آلاف و7 آلاف نمر في البرية، انخفاضاً من 100 ألف في بداية القرن الـ 20، ويرجع ذلك للتصحر وأعمال الصيد الجائر التي تستهدف فرائسها.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، في خطوة لم يعترف بها دولياً.