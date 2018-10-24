عبر 70 نوعاً

مزرعة بريطانية توفر اليقطين للاحتفال بالهالوين مبكراً

  • الأربعاء 24, أكتوبر 2018 في 12:23 م
يحرص الناس في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل عام الاحتفال بالهالوين، عبر تزيين الطرق والمنازل بثمرة اليقطين البرتقالية، بأشكالها وأحجامها المختلفة، وهو أكثر ما يميز هذا الاحتفال، حيث وفرت مزرعة بريطانية "اليقطين"، مبكراً.
الشارقة 24 – رويترز:
 
في منطقة كنت بجنوب شرق إنجلترا، توفر مزرعة أكثر من 70 نوعاً مختلفاً من اليقطين، للأسر البريطانية، وذلك احتفالاً بالهالوين.
 
يزرع تشارلي إيكلي صاحب المزرعة بذوره في مايو، لتكون الثمار جاهزة للحصاد في أكتوبر.
 
وعندما يحين موعد الاحتفال بهالوين، تكون المزرعة التي تبلغ مساحتها 22 فداناً عامرة باليقطين من كل الأشكال والأحجام، فيتدفق عليها الزائرون للحصول عليه مثل إيمي ثورن.
 
وبالإضافة إلى تشجيع الناس على التهام اليقطين بعد استخدامه للتزيين، أعرب إيكلي صاحب المزرعة، سعادته بمساعدة الناس على الخروج من المنازل إلى الريف واستنشاق الهواء العليل.