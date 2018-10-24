مزرعة بريطانية توفر اليقطين للاحتفال بالهالوين مبكراً

الشارقة 24 – رويترز:

في منطقة كنت بجنوب شرق إنجلترا، توفر مزرعة أكثر من 70 نوعاً مختلفاً من اليقطين، للأسر البريطانية، وذلك احتفالاً بالهالوين.

يزرع تشارلي إيكلي صاحب المزرعة بذوره في مايو، لتكون الثمار جاهزة للحصاد في أكتوبر.

وعندما يحين موعد الاحتفال بهالوين، تكون المزرعة التي تبلغ مساحتها 22 فداناً عامرة باليقطين من كل الأشكال والأحجام، فيتدفق عليها الزائرون للحصول عليه مثل إيمي ثورن.

وبالإضافة إلى تشجيع الناس على التهام اليقطين بعد استخدامه للتزيين، أعرب إيكلي صاحب المزرعة، سعادته بمساعدة الناس على الخروج من المنازل إلى الريف واستنشاق الهواء العليل.