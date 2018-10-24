سباق الجاموس المائي إعلانٌ لموسم حصاد الأرز بتايلاند

الشارقة 24 – رويترز:

يصر المزارع أنان تشالرملارب "63 عاماً"، على المشاركة في سباقات الجاموس في إقليم تشونبوري بشرق تايلاند، للحفاظ على هذا التقليد، الذي يقام في إطار مهرجان سنوي، بمناسبة انتهاء فترة الأمطار الموسمية وبداية موسم حصاد الأرز.

يشارك أنان في سباقات جاموس الماء منذ 45 عاماً، بصفته متسابقاً في البداية ومدرباً حالياً، وعادةً ما يشتري الجاموس الصغير من المزارعين المحليين ويربيه للمشاركة به في السباقات.

ويذكر أنان، أنه دفع ما يصل إلى 50 ألف بات، أي ما يعادل "1500 دولار"، مقابل جاموسة أطلق عليها اسم "دوك روك"، في مسعى لنيل فرصة الحصول على الجائزة الكبرى في مهرجان سنوي يقام بمناسبة انتهاء فترة الأمطار الموسمية، وبداية موسم حصاد الأرز.

ويقام السباق على مدى عدة أيام.

وكان مزارعو الأرز أطلقوا هذا المهرجان قبل 140 عاماً، للاحتفاء بهذا الحيوان الذي يساعدهم في حرث حقولهم قبل موسم الحصاد.

وفي يوم السباق، خرج ما يزيد على 100 من حيوانات جاموس الماء من حظائرها، لتخوض السباق على مضمار ترابي طوله 200 متر في الإقليم الساحلي الواقع على بعد 80 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة بانكوك.

وبعدما فاز بجائزة السباق للوزن الخفيف، أكد أنان، أن السبب وراء استمراره في خوض السباق هو أنه لا يريد لهذا التقليد أن يندثر، وأنه أحد قدامى المتسابقين.

وأضاف أنان، أن بعد هذا السباق ستتجاوز قيمة الجاموسة "دوك روك" 150 ألف بات أي ما يعادل "4600 دولار".