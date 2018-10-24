حرفي لبناني يواجه "سكاكين الدولار" بصناعتها يدوياً

الشارقة 24 – رويترز:

عمل مصطفى إسكندر، البالغ من العمر 62 عاماً، خلال الـ 40 سنة الماضية في إصلاح الأسلحة مع عمه محمد، وصناعة السكاكين التي كان يركز عليها والده، في قرية كوشة اللبنانية، بمحافظة الشمال، المعروفة بالمهارة في صناعة السكاكين وإصلاح الأسلحة منذ أكثر من 120 عاماً.

وبعد وفاة والده وتراجع إصلاح الأسلحة كثيراً، قرر مصطفى أن يُحيي حرفة صناعة السكاكين التي توشك على الانقراض.

وأوضح إسكندر، بأنه واثق تماماً من جودة السكاكين التي يصنعها يدوياً، لكن عمله يواجه المنافسة الأجنبية، أو ما يسميه "سكاكين الدولار"

وأضاف مصطفى إسكندر، أنه لا يستطيع ترك حرفته، حيث أنه يحافظ عليها، بجعلها تراثاً حرفياً يورثه لأولاده وأحفاده.

ويتراوح سعر السكين المصنوعة يدوياً بين 3,5 و6,6 دولار، إذ يبيع ما يصل إلى 10 سكاكين على الأكثر شهرياً، ويعتمد في دخله على نحو 300 دولار، يكسبها كل شهر من إصلاح بنادق الصيد.