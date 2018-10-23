شباب متلازمة داون يقتحمون سوق العمل في تشيلي

الشارقة 24 – رويترز:

يشارك شباب مصابون بمتلازمة داون في تشيلي في برنامج يساعدهم على اكتساب مهارات حياتية مهمة، فيعدون أغذية معلبة ويبيعونها، ليتخذوا بذلك خطوات نحو الانضمام إلى سوق العمل.

البرنامج الذي يحمل اسم "حديقة الحي" بدأ قبل عام كوسيلة لمساعدة الشباب المصابين بمتلازمة داون على تضييق الهوة بين سنوات الدراسة في المدرسة ودخولهم إلى سوق العمل.

وأفادت ليليانا فينيجاس المعلمة المتخصصة في التدريس لذوي الاحتياجات الخاصة بأن "حديقة الحي" ليس مجرد برنامج يكتسب المشاركون من خلاله مهارات مهمة، وإنما هو أيضاً خطوة نحو الحصول على عمل حقيقي ونحو الاستقلالية المادية لأنهم يحصلون على المال من خلال بيع المنتجات.

ويطهو المشاركون البصل والطماطم التي يزرعونها في الحديقة، ثم يقومون بتعليبها لبيعها أيضاً.