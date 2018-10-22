"نايل كروز" تعاود نشاطها بـ 100 سفينة سياحية في النيل

الشارقة 24 - د ب أ:

بعد أزمة استمرت سنوات، يتعافى نشاط رحلات السفن السياحية في نهر النيل "نايل كروز" مع قدوم مسافرين إلى مصر.

وفي الوقت الحالي، تعمل أكثر من 100 سفينة سياحية في النيل، وفقاً لشركة "إف. تي. آي" الألمانية للسياحة.

وذكرت الشركة إلى أنها كانت تسيّر 30 سفينة، خلال فترة الركود التي أعقبت ثورة عام 2011، ووفقاً لعقدها في الشتاء، وقد كانت هناك 20 رحلة سياحية فقط، إذ تتوقع الشركة الآن ارتفاعاً بنسبة 40% سنوياً في الحجز خلال موسم الشتاء.

وأشارت إلى أن هناك توجهاً متزايداً نحو عطلات الشواطئ في البحر الأحمر والسياحة الثقافية، ولكن لا تزال الرحلات على متن السفن المتنقلة بين الأقصر وأسوان، والتي تستغرق أسبوعاً، تحظى بالتفضيل.