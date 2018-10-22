أغنام تسلك دروبها القديمة بمدريد إحياءً لتاريخ هجرة الشتاء

الشارقة 24 – رويترز:

انطلقت مئات الأغنام في شوارع مدريد، إحياء لمسار تاريخي للهجرة في فصل الشتاء، من الشمال حيث الطقس البارد، إلى المراعي في جنوب إسبانيا.

وتنحى المارة في العاصمة الإسبانية جانباً لإفساح الطريق لمئات الخراف، التي شقت طريقها عبر المدينة لتسلك دروب الهجرة القديمة.

ويعد الحدث احتفالاً سنوياً بهجرة الحيوانات من الشمال إلى الجنوب خلال فصل الشتاء.

ويُسّير الرعاة قطعانهم عبر المدينة منذ 1994، وهو مسار قديم كانت تمر فيه الأغنام عبر مناطق ريفية غير متطورة في طريقها إلى مراعي الشتاء بالجنوب الإسباني.

ويدفع مربو الغنم رسوماً رمزية منصوصاً عليها في اتفاقٍ أبرم عام 1418، مع مجلس المدينة تعادل 50 عملة معدنية نحاسية من القرون الوسطى، لكل 1000 رأسٍ من الغنم، تمر عبر الساحة المركزية.