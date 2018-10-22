المباخر .. عبقٌ راسخ منذ عقود بمدينة حائل السعودية

الشارقة 24 – رويترز:

منذ عشرات السنين يستخدم السعوديون في تجمعاتهم وضيافتهم التقليدية بالمجالس مباخر لنشر روائح تدخل البهجة في نفوس الحضور، تُصنع يدوياً بدقة بالغة، بفضل صناعة راسخة تتوارثها أجيال في منطقة حائل، حيث تحافظ 5 عائلات تقريباً في المدينة على هذه الصناعة القديمة.

وتُصنع المباخر الخشبية من شجر الطرفاء، الذي ينمو في صحراء حائل، فما أن تجف فروع الشجرة حتى يحولها صانعون إلى مباخر.

وبعد ذلك يعمل حرفيون مهرة في تزيين تلك المباخر، التي تعرف أيضاً بالمجامر أو المداخن، بأشكال وطرق مختلفة، إذ تستغرق عملية تزيين المبخرة الواحدة بين 2 و5 ساعات على الأرجح.

وذكر خالد المطرود، أحد الحرفيين في صناعة المباخر، أن هذه الصناعة عمرها في حائل أكثر من 100 عام.

ويرى عمر الفقيه، وهو صاحب محل لبيع العود والبخور والمباخر، أن هذه التجارة رابحة في السعودية لأنها لا يمكن الاستغناء عنها، ويتراوح سعر المبخرة الواحدة ما بين 50 ريالاً سعودياً و2000 ريال طبقاً لجودة تصنيعها.