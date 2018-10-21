مدينة صينية تطلق قمراً اصطناعياً لإضاءة شوارعها

الشارقة 24 - د ب أ:

أطلقت مدينة صينية مشروعاً، لاستخدام قمر صناعي، في إضاءة الشوارع، بدلاً من الاعتماد على المصابيح الكهربائية والقمر الطبيعي، حيث إن القمر الاصطناعي أفضل وأشد إضاءة.

وذكرت تقارير إعلامية صينية، أن "وو شانفينج" رئيس مجلس إدارة معهد شينجدو الصيني لأبحاث العلوم وتكنولوجيا نظم الإلكترونيات الدقيقة، طرح هذه الفكرة لتنفيذها في مدينة شينجدو الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقل موقع صحيفة الشعب اليومية الصينية عن "وو"، أن "القمر الاصطناعي المضيء" سيكون أشد إضاءة من القمر الطبيعي بمقدار 8 أمثال، ويكفي لإضاءة مساحة تتراوح بين 10 و80 كيلومتراً، كما يمكن التحكم في المدى الفعلي للإضاءة بما يصل إلى عشرات الأمتار فقط.

وذكرت صحيفة "آشيا تايمز"، أن القمر الاصطناعي المضيء سيكون مغطى بطبقة طلاء شديدة الانعكاس، لكي تعكس الضوء من الشمس باستخدام أجنحة تشبه ألواح الطاقة الشمسية مع إمكانية تعديل زوايا هذه الأجنحة.

وجربت روسيا عام 1999، تركيب مرآة كبيرة في الفضاء، لتقوم بعمل مشابه للقمر الاصطناعي، لكن التجربة لم تنجح، بسبب الفشل في نشر المرآة بشكل صحيح في الفضاء.

في المقابل، أعلن "وو" للصحافيين إن التقنية المطلوبة لتنفيذ الفكرة نضجت، وأنه سيتم إطلاق القمر الاصطناعي المضيء من مركز شيشانج لإطلاق الأقمار الاصطناعية الصينية عام 2020.