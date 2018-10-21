"معركة العلمين" يُعيد ذكراها قدامى المحاربين البريطانيين

الشارقة 24 – رويترز:

6 من قدامى المحاربين البريطانيين في الحرب العالمية الثانية، عادوا مرة أخرى إلى منطقة العلمين في مصر، ليستعيدوا ذكرياتهم مع الذباب والظمأ وقوة نيران المدفعية في بداية معركة العلمين.

المحاربون المتطوعون، وهم في أواخر التسعينات من العمر، زاروا أرض المعركة الصحراوية في الذكرى السادسة والسبعين لنصر الحلفاء الحاسم، الذي كان بمثابة خطوة مهمة في الطريق نحو الهزيمة النهائية للقوات الألمانية والإيطالية في أفريقيا في مايو 1943.

وبدأت معركة العلمين ليلة الـ 23 من أكتوبر عام 1942، عندما بدأت قوات الكومنولث التابعة للجيش الثامن بقيادة الجنرال البريطاني برنارد مونتجمري في صد قوات المشير إرفين رومل الذي هدد باجتياح مصر ومنها إلى الشرق الأوسط.

أفاد بيل بلاكبيرن ذو الثمانية والتسعين عاماً بأن المعركة كانت جحيماً على الأرض، إذ أضاءت السماء ومضات طلقات المدفعية وسقطت عليهم بضع قذائف، لكنها لم تكن تقارن بما أطلقوه هم على الألمان.

وتمكن هؤلاء المحاربون من العودة الآن لزيارة موقع المعركة، لأن الحكومة البريطانية هي التي تكفلت لأول مرة بتكاليف الرحلة.

وأقيم للمرة الأولى، السبت، احتفال ألماني نمساوي مشترك عند النصب التذكاري الألماني على الطريق الساحلي لتخليد ذكرى أكثر من 4300 جندي ألماني ونمساوي قتلوا أثناء المعركة.

واعتُبرت معركة العلمين سبباً رئيسياً في رفع معنويات قوات الحلفاء، رغم مقتل وإصابة وفقدان ما يربو على 13500 جندي خلال نحو 10 أيام من اختراق قوات الكومنولث لخطوط القوات الألمانية.