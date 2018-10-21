"شباك العناكب الضخمة" تغزو ضفاف بحيرة في اليونان

الشارقة 24 – رويترز:

شباك ضخمة نسجتها آلاف العناكب على ضفاف بحيرة فيستونيدا في شمال شرق اليونان، لتمتد لمئات الأمتار وتغطي كل المساحات المحيطة بالبحيرة.

وغطت شبكات العناكب الأشجار الصغيرة تماماً على مدار الأيام القليلة الماضية بعد أن غزت المنطقة بأكملها.

وتقع بحيرة فيستونيدا على مقربة من دير فاستوبيدي داخل مستعمرة بورتو لاجوس في منطقة زانثي، وغطت شبكات العناكب أجزاء من هذا الدير أيضاً.

وأفاد الخبراء بأن شبكات العناكب الضخمة ظاهرة طبيعية تحدث عندما يتسبب ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة بالمنطقة في زيادة تكاثر حشرات مثل البعوض والتي تعد الغذاء المفضل بالنسبة للعناكب، مما يجتذب العديد منها لنسج شباكها في المنطقة.

وشوهدت ظاهرة مماثلة الشهر الماضي على ساحل بلدة أيتوليكو في غرب اليونان.